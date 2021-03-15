數位支付公司Stripe周日發布聲明表示，該公司在最新一輪融資中籌得6億美元，使估值達到950億美元。《金融時報》報導，這已使得Stripe成為矽谷身價最高的未上市公司。

2010年Stripe在加州舊金山成立，目前在舊金山與愛爾蘭首都都柏林都設有總部，其最新一輪籌資的投資人包括安聯（Allianz SE）、安盛（AXA SA）、巴美列捷福（Baillie Gifford）、富達管理與研究公司（ Fidelity Management & Research Co）、紅杉資本（Sequoia Capital）與愛爾蘭國庫管理局（National Treasury Management Agency, NTMA）。

Stripe表示，將利用這筆資金投資公司的歐洲事業、支持不斷激增的需求，並擴大自家的「全球支付與金庫網路」（Global Payments and Treasury Network）服務。

Stripe聯合創始人兼總裁John Collison表示，Stripe今年在歐洲的投資增加許多，尤其在愛爾蘭。

由愛爾蘭國庫管理局掌理的愛爾蘭戰略投資基金（Ireland Strategic Investment Fund）發布聲明表示，已經投資Stripe公司5,000萬美元。

愛爾蘭副總理Leo Varadkar發布聲明表示，愛爾蘭與Stripe達成夥伴關係，將在5年內創造1000多個就業機會，並促進愛爾蘭經濟發展。

去年12月Stripe某高層透露，該公司亦計畫跨足整個亞洲，包括東南亞、日本、中國與印度。目前Stripe業務遍及42個國家，其中有31個為歐洲國家。

Stripe財務長Dhivya Suryadevara表示，雖然Stripe每年已經為全球數百萬家企業處理數千億美元資金，但與10年前公司剛起步時相比，未來的機會大更多。

(時報資訊)