去年藍委吳怡玎曾質疑，促轉會1年要花1.7億，其中促轉會主委月薪達19萬元。綠委鄭運鵬今日於立院質詢指出，促轉會的任務時間已經延長一年，今年5月就會屆滿，是否要再度延長？行政院長蘇貞昌回應，會支持促轉會延續。

蘇貞昌說，促轉會的3大任務是資料徵集、事件平反及受害者遺屬的賠償照顧，在過去幾十年的威權統治後，這些工作不是2、3年就處理得完。

促轉會主委楊翠說，促轉會為轉型正義規劃機關，國家轉型正義要具體可行，不能紙上談兵。有關檔案徵集部分，這幾年的檔案徵集超過過去10多年累積的10倍以上，去年也徹底清查了政治檔案，而這些檔案也需解密工程。

但根據過去吳怡玎所質疑，促轉會1年要預算1.7億元，其中人事費用就要2699萬，依照內部人員51人換算下來，平均每人月薪是10.5萬元。而根據勞動部公布的最新數據，一般民眾的平均月薪中位數約為4.15萬，促轉會人員薪資，等同是民間企業平均數的2.53倍。

(中時 )