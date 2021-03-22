台北捷運為慶祝通車25周年，與口罩國家隊「CSD中衛」共同推出慶生紀念款口罩，結合捷運路線，受到民眾喜愛，從3月22日10點起，民眾可透過「台北捷運GO」APP免費索取兌換券，並在3月28日到指定車站兌換，每人限換3枚，預計贈送25萬枚，但疑似因瞬間湧進太多使用者，10點一到APP就大當機，民眾哀嚎無法登入、超級卡「卡1小時半了.....心累」、「完全登不進去，都不知道要說什麼」。

今天早上10點，民眾搶領北捷慶生紀念口罩，結果整個APP大當機，臉書「台北捷運 Metro Taipei」緊急發文，表示感謝大家支持，APP正在加速處理，謝謝您耐心等候，還是無法平息民眾怒火，紛紛在底下留言，「太差了!辦活動也不測試」、「連登入或註冊都無法啊！」、「一個小時了還在轉」、「都快卡1小時半了，還是一片空白，我都不知道要說什麼」、「當機成這樣，每位會員都發放不就好了？」。

北捷APP大當機引發民怨。(翻攝自臉書)

還有人怒批，一個每年幾10億甚至百億營業額的機構，怎麼一個app可以爛成這樣，真的需要檢討，「卡1小時半了.....心累！你們應該知道會爆量....卡1小時半真的不知道說什麼」、「每一個環節都當超久的」。

但也有人耐心等一個小時後順利領到口罩兌換券，「雖然1個鐘頭但是終於領到了！開心」、「總算領取成功了，謝天謝地」、「領到了！等大概一分鐘都還在跑就重新再來一次～」、「終於領到了...一個小時」。

有民眾表示，等一個小時了APP還在轉，沒辦法領到口罩兌換券。(翻攝自 台北捷運GO APP)

北捷回應，目前台北捷運GO APP發放口罩兌換券功能正常，但因瞬間湧入大量會員索取兌換券，因此等候時間會稍久，目前技術人員正在加速處理中。

此次推出的紀念口罩共有6款，包含棕色（文湖線）、紅色（淡水信義線）、綠色（松山新店線）、橘色（中和新蘆線）、藍色（板南線）、黃色（環狀線），各顏色代表不同路線，不同款式也會搭配不同顏色耳繩。

(中時新聞網)