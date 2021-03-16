藍委指控政務委員兼行政院發言人羅秉成與LINE高層建立「綠色通道」，並影射其後LINE又取得網銀執照，兩者是否有關聯。羅秉成傍晚表示，並無所謂「綠色通道」存在，更與所指網跟執照無關。

藍委表示，羅秉成在2019年7月就曾與LINE高層建立「綠色通道」，只要在LINE群組發現不合意的訊息，就以假訊息名義要求下架或遮蔽；巧的是LINE公司隨後取得網銀的執照，不知道這中間有何關聯？

羅秉成表示，行政院與LINE並無所謂之「綠色通道」存在，更與網銀執照之核發無任何干係。另依照LINE於2019.10.15之「官方公告-以保障用戶隱私為前提 LINE全球採用一致的資料調閱政策」內容說明，「無論何種形式，LINE 公司都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查」。至於相關個案因平台業者依其社群守則所為之處置，政院不予評論。

(中時 )