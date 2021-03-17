大陸全國兩會今年審議通過「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要，備受各界關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮解讀其中涉及兩岸關係的內容指出，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動，願意為和平統一創造廣闊空間。

朱鳳蓮表示，「十四五」規畫綱要明確了在全面建設社會主義現代化國家新徵程中推進兩岸關係和平發展和祖國統一的目標任務，體現了對台工作在民族復興進程中的戰略定位。

朱鳳蓮表示，大陸立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，落實細綱要涉台部署，推動對台工作高質量發展，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。

朱鳳蓮表示，大陸堅持以人民為中心的發展思想，以兩岸同胞福祉為依歸，繼續完善保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，為台胞台企提供同等待遇，深化兩岸融合發展。積極推動兩岸各領域交流合作提質增效，團結兩岸同胞共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，在交流合作中增強民族意識、促進心靈契合。

朱鳳蓮重申，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮呼籲，希望廣大台灣同胞全面瞭解綱要擘畫的國家未來發展建設宏偉藍圖，以及其中蘊含的巨大發展空間，把握機遇、乘勢而上，實現自身更好更大發展，共創中華民族偉大復興美好未來。

(中時 )