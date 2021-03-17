藍委江啟臣今日於立院內政委員會質詢時指出，民進黨現在企圖利用「公投要花很多錢」來操作風向，但能省下大筆經費的「公投電子連署」、「不在籍投票」卻以資安疑慮為由遲遲不做，若民進黨有心，1個月就會通過，現在因為公投案不利執政黨，就不處理。中選會主委李進勇說，會再跟行政院反映，但沒有承諾時程。

江啟臣表示，中選會說，每個公投案要花9.2億，每增加1個公投案要再增加1.8億。那綁大選是否比較便宜？李進勇回應，除了經費外，還有其他考量，所以不只是經費問題。

江啟臣表示，公投案也不能只用經費來衡量價值，預算不是不能談，但當然希望能夠以降低經費、方便民眾為主。

江啟臣指出，當年民進黨一再主張公投採電子連署，之前討論時，民進黨主張要用自然人憑證來做認證，社會上則有用健保卡來認證的意見，但中選會以資安為由反對健保卡，可是現在也一直拖，中選會又說2018年12月就已建置完成電子連署系統，既然如此，為何不實施？

江啟臣說，中選會的電子連署相關辦法，也已完成，為何還不啟用上路？李進勇回應，社會對資安要求很高，行政院也很重視。

江啟臣表示，行政院很重視但也沒有提出解方，此事已拖超過2年，李進勇說，現在已到收尾階段。江啟臣質疑，中選會恐怕是為近來的公投案做技術杯葛，而非資安疑慮。

江啟臣指出，任何資安都有漏洞問題，但政府想不想推動政策又是一回事。現在是不是隨便找個資安疑慮、人民有意見等理由，就不推電子連署？中選會是獨立機關，也是主責單位，行政院的干擾不該影響中選會的推動意願。

李進勇回應，6月底前將會完成政院要求改進的項目，希望下次公投時就能啟用電子連署。江啟臣說，中選會的態度應該要打包票，而非「希望如此。」

江啟臣另指出，不在籍投票也討論很久了，中選會一直在拖，李進勇回應，已經送案到行政院了，也已開了2次審查會。江啟臣說，去年7月草案提出，8月政委羅秉成說希望下會期送到立院審查，結果也是跳票。

江啟臣表示，當年中選會修改公投綁大選脫鉤時，效率多快，1個月內就完成，現在不在籍投票卻拖好幾年，若中選會願意用當年那種1個月修法通過的效率，也可以讓人民方便、政府省錢。

李進勇說，不在籍投票即使通過，這次選務作業配合恐怕也來不及。江啟臣指出，現在連雛型都沒有，就說選務來不及。李進勇回應，都送到行政院，也很重視時程。江啟臣表示，電子連署、不在籍投票2案，中選會都說政院很重視，但事實就是行政院在卡案，中選會有責任告訴行政院這是人民權利。

江啟臣表示，現在人民要一個公民不在籍投票的法規卻如此困難，法都還沒通過，中選會就急著喊施行有困難，如果要用這種態度，乾脆就坦承政院一定不會推。

(中時 )