苗栗縣頭份市中央路林蔭大道改造工程即將峻工，苗栗縣長徐耀昌17日視察工程進度。

聯結頭份、竹南的重要幹道中央路，由苗栗縣政府規畫全面改造成林蔭大道工程己臻完工，苗栗縣長徐耀昌17日上午實地勘察，新的中央路除了大幅增加林蔭植被，並增設自行車道、分隔島行人停等區、全新路口號誌標線等人性化設計，讓頭份市擁有第1條現代化景觀大道。

17日的視察活動中，頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興都到場會勘，對於即將完工的林蔭大道，羅雪珠以興奮心情迎接。徐耀昌表示，接下來就要將竹南鎮環市路一併改造。竹南鎮長方進興則指出，目前已爭取經費1.9億元，將對環市路等40個路口進行人性化改善工程，近日將動工。屆時，中央路及環市路將聯成一氣，成為苗北雙城最亮麗的林蔭景觀大道。

苗栗縣政府這項名為「漫步苗北雙城頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，共斥資3.3億元，是苗栗縣內首條依據內政部營建署提升道路品質計畫所規劃施作的示範道路。

縣府工務處長古明弘指出，這項工程最重要的設計思維，是透過「以人為本」來重新構築街道景觀，例如各路口以截角半徑縮減的方式，讓機動車輛駕駛轉彎時能夠降低車速，以及中央分隔島上的安全庇護島等設計，都以強化行人通行安全做為首要考量。新大道也設置共同管溝來整合管線網絡，以降低未來道路開挖頻率。

新的中央路除了大幅擴大分隔島增加植栽，以打造成林蔭大道景觀，增設自行車道與人行道分流，在人行道設置座椅與大幅增加路燈照明等服務性設施，人行道並設置無障礙系統，設置E型斜坡道共91處，並在18處路口建置導盲系統。設置Z字型二段式行人穿越道，共2處，於15處斜交路口設置注意牌面與標線。

17日的會勘行程，除了徐耀昌、羅雪珠、方進興等首長外，頭份、竹南2地的縣議員張淑芬、鄭聚然、徐功凡、黎煥強、陳光軒、陳碧華、廖英利、廖秀紅、張佳玲，以及竹南鎮代會主席何秀綿等民代都關心工程進度到場，徐耀昌並與眾議員們一起實地體驗新完工的人行道，肯定施工品質及成效。

頭份市中央路打造成林蔭大道工程即將完工。（謝明俊攝）

中央路增設自行車專用道與人行道分流。（謝明俊攝）

中央路改造工程以行人安全為最重要設計依據。（謝明俊攝）

中央路改造工程在分隔島設置行人停等區，讓行人可以從容安全的通過路口。（謝明俊攝）

徐耀昌與民代們實際體驗行走新的人行道。（謝明俊攝）

中央路新設自行車專用道讓自行車騎士很滿意。（謝明俊攝）

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