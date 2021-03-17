美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三在日本發表談話，他抨擊中國在國際舞台上肆意利用「脅迫與侵略」手段，並警告必要時美國將發動反擊。

布林肯在記者會上表示：「中國利用脅迫和侵略手段有系統地侵蝕香港的自治權、削弱台灣的民主政治、侵犯新疆與西藏人權，並在南海提出違反國際法的海域權利主張」。

他並表示：「為了建立一個自由開放的印太地區，我們將團結一致，在這裡各國將遵守規則、隨時展開合作，並和平解決分歧。尤其是當中國利用脅迫或侵略手段達成其目的時，我們將在必要時予以反擊」。

布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）此行將一同訪問日本與南韓，這也是拜登政府高層首度出訪亞洲。

數日之後，布林肯與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將與中國代表進行高層級的面對面對話。

布林肯與蘇利文將在美國阿拉斯加州，與中國共產黨最高決策小組成員楊潔篪，以及中國外交部長王毅會晤。

中國外交部發言人趙立堅周二表示，北京希望強化的美日關係，不會損害該地區的其他國家。

美國總統拜登上個月曾與中國國家主席習近平通話。拜登此前已一再表示，他對中國的做法與前任總統不同，為了反制中國，他將與盟國更加緊密合作。

拜登此前在國務院發表演說時表示，我們將迎戰中國的「經濟霸凌」（economic abuses），他並稱北京是美國「最嚴竣的競爭對手」。上個月拜登宣布新成立一個國防部特別小組，旨在評估美軍對中國的戰略。

(時報資訊)