國際美元續強，美股道瓊領跌，主要亞股多跟著回檔，台股17日下挫近百點，外資擴大賣超並匯出，使得新台幣續貶，上演股匯雙殺，終場收在28.302元兌1美元的一周新低，貶值3.9分，為連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.4億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數從今年初的89低點持續反彈至2月一度衝破92，目前也再次向92靠近，加上近期美股科技股震盪回檔，台股也相對不穩定，17日盤中重跌逾百點，收盤下挫97點。且外資擴大賣超台股新台幣129億元，並且匯出資金，使得新台幣開低一路走低，盤中最多貶值7.9分，終場更回到28.3元價位。

外匯交易員認為，美國十年期公債殖利率站上1.6％，美元也強勢向上，外資原觀望美國聯準會（Fed）利率決會議結論，操作上偏保守，但部份轉為先跑先贏，加上國內金融業者「錢」進美債，均使得新台幣終結一年多來的升勢，近期明顯轉貶，央行也退場不再尾盤作價阻升，短線先看美歐日三大央行會議結論，提供匯市後續的進一步明確指引。

(工商 )