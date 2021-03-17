中國駐法大使盧沙野月前致函法國參議院友台小組主席的資深參議員李察（Alain Richard），威脅要求取消訪台規劃且不應與台灣進行任何形式的官方接觸。法國在台協會主任公孫孟今天表示，不確定訪團什麼時候可以成行，但是有一天一定會來台灣。

法國媒體《字母A》揭露，盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。據悉，李察對此非常不滿，並將給予清楚回覆。

公孫孟說，李察參議員以前就來過台灣，去年九月他回到法國的時候兩人有碰面，李察就說過三月要來，他是迫不及待想要再次來到台灣，不過主要還是因為疫情的關係一直延後。

公孫孟強調，自從他就任以來，聽過訪團要來台灣的次數不下三次，「我不確定訪團什麼時候可以成行，但是有一天一定會來台灣。」我們也是真的迫不及待希望疫情快點過去，我們也希望安排很多藝術、科學、企業交流活動，我們不會放棄，只是時間遲早的問題。

此外，針對近來的南海態勢，公孫孟表示，法國有自己的政策，而美國是我們的夥伴，我們知道美國在這個區域的立場，只是我們使用的工具不一樣。

公孫孟指出，法國的領土遍佈全球五大洲，在加勒比海、南美洲、太平洋、印度洋都有海外領土，法國自始以來就強調海洋的自由航行與國際權利，只有這兩個要素能夠確保全球經濟商業可以沒有障礙的進行，也可以藉由這兩個重大因素強化全球和平與穩定，我們會在這方面與朋友及夥伴一起合作。

(中時 )