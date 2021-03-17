資訊服務廠商普鴻資訊（6590）近日因股價波動大，應主管機關要求公布自結損益。1月稅後淨利400萬元，年增33.33％，單月每股盈餘0.21元，優於去年同期0.14元表現。

普鴻2020年全年營收為4.08億元，較去年同期4.01億元成長1.80％。獲利表現亮眼，稅後淨利為8,015萬元，年增79.05％，2020年每股盈餘為4.09元，優於2019年同期的2.78元。普鴻董事會先前也決議通過將配發3.5元現金股利，配息率達85％，將於5月28日舉辦股東常會。

普鴻深耕金融業的資訊服務業，自行研發金融業支付應用交易平台（ProFEP），並將推出該交易平台雲端化，同時也於市場上推出金融支付系統融合機（Appliance Box），致力於供應鏈國產化，整合產業上、中、下游供應鏈，提供旗下客戶業務可以快速導入解決方案，以在複雜的IT環境中擁有完整的支付系統。

普鴻主要客戶皆為金融業大客戶，並提供金融相關的資訊服務，包括建置金融支付的資訊系統、報表系統、銀行核心系統、會計系統、檔案控管系統、跨行介面等，以市占率來說，為國內龍頭，主要客戶為銀行以及金融機構。

普鴻轉投資子公司捷智商訊也於今年元月登陸興櫃，普鴻持股63％，捷智商訊去年稅後淨利1,191萬元，年增幅度2.7倍，每股盈餘為1.7元。捷智商訊聚焦在監理科技、洗錢防制及法規報表等項目，普鴻表示，與捷智商訊聯手提供客戶解決方案，也對公司整體營運也帶來經營綜效。

(工商 )