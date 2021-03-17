韓國2月就業人數較去年同期減少47.3萬人 22:332021/03/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國政府周三公布2月就業人數較去年同期減少47.3萬人，連續十二個月出現年減。 野村證券認為就業數據疲弱和人口快速老化，讓經濟壓力愈來愈大，預期韓國央行會維持其目前基準利率在0.5％歷史最低水準直到明年來刺激經濟。 疫情收入減少 去年上半年兒少保開案量較前年增逾2成 打AZ疫苗韓國也傳血栓死亡 陳時中最新回應 (工商 ) #就業人數 #韓國 #野村證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股2月開戶數增12.3萬 04:102021/03/17 證券．權證 保戶看重財富增值 前二月新約保費 年金險獨秀 04:102021/03/17 財經要聞 展望會受疫擊 每月停資助百名孩子 04:102021/03/17 生活新聞 《港股》觀望聯準會決議 恆指近收平 16:492021/03/17 財經 《國際金融》觀望聯準會決議 歐股早盤近持平 17:222021/03/17 財經 航空、旅行社盼無春燕 無薪假又見惡化 04:102021/03/17 金融．稅務 歐洲疫情升溫 法加護病房患者創新高義病歿數增 07:192021/03/17 國際 普鴻1月自結損益 稅後淨利年增三成、EPS達0.21元 18:092021/03/17 財經 逾八成國民愛運動 TRUE YOGA往台南、高雄評估展店 21:142021/03/17 財經 環球晶 連續3年賺逾3股本 04:102021/03/17 財經要聞 《國際產業》BMW看好今年獲利大爆發 力拚重返疫前榮景 16:482021/03/17 財經 財經熱門新聞 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 美股科技股驚現3大危險警訊 分析師示警：恐上演全面崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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