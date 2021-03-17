韓國政府周三公布2月就業人數較去年同期減少47.3萬人，連續十二個月出現年減。

野村證券認為就業數據疲弱和人口快速老化，讓經濟壓力愈來愈大，預期韓國央行會維持其目前基準利率在0.5％歷史最低水準直到明年來刺激經濟。

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(工商 )

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