阿里與騰訊作為大陸行動支付的兩大巨頭，一直以來就不怎麼和諧。阿里旗下淘寶始終並不支持微信支付，而騰訊作為重要股東之一的美團，也曾因隱藏支付寶支付的入口遭反壟斷訴訟。但據美媒報導，阿里巴巴計畫在騰訊微信上開通淘寶特價版小程式，以回應大陸反壟斷部門正在增強的監管要求。一家向淘寶特價版供貨的工廠負責人更指稱「有這個協議，已經簽了」。但具體什麼時候上線還不清楚。

據大陸IT之家報導，淘寶特價版小程式是淘寶旗下一款 App 應用，號稱是全球首個以 C2M 定制商品為核心供給的新平臺，於 2020 年 3 月 26 日正式上線，上線 3 個月時間之後，MAU（月活躍用戶數）每隔20天翻倍。據今年2月月阿里巴巴發佈的 2021 財年第3季財報顯示，截至去年底止，淘寶特價版的月活躍用戶突破1億。

回顧2013年，淘寶和微信因流量和安全問題發生摩擦，當年淘寶官方認為微信朋友圈存在大量誘導連結，點選連結的使用者部分被套取支付帳號和密碼，威脅消費者的個人隱私和安全。隨後淘寶官方更宣稱「微信一天不安全，我們一天不開放。我們只對安全開放」。

但也有大陸市場人士解讀，這或許跟行動移動支付領域不斷有巨頭湧入有關，例如美團支付、抖音支付、拼多多支付等。同時數位人民幣更先後在深圳、蘇州等地多輪試點測試，「當一塊蛋糕，分的人多了，原本的競爭對手也不得不化干戈為玉帛」，尋求合作以達互利共贏。

(旺報 )