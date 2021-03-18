捷迅（2643）董事長顧城明指出，今年空運估計會慢慢回到朝向回檔，但運價不可能回到疫情前低檔，公司主管海運的董事長特助楊永華則指出，貨櫃船運今年農曆年後碼頭壅擠問題並為改善，洛杉磯、長堤、紐約候港時間要8-12天，鹿特丹也要2-5天，估計前三季運價仍在高檔。

顧城明指出，目前中國大陸市場空運運價回落，台灣因為有海轉空的或運價還上漲，但屬於短期現象，整體市場看，進口原物料有減少，後續出口也會趨緩，航空公司經過疫情，現在很知道如何調控，市場運價會維持在一定水平，不可能出現疫前的低運價。

公司主管空運的副總經理葉子菁進一步分析，進口貨原物料減少估計有兩個原因，一是供應端來不及供貨，另廠商也考慮疫情獲得掌控後消費端需求會降低，後續發展還需要觀察。

顧城明指出，過去一年海空運運價高漲，公司並未等比例調高服務費，而是收取定額服務費，照顧客戶的利益，雖然獲利沒有暴增，但仍維持穩定獲利。捷迅去年EPS7.15元。

(工商 )