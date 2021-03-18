中央銀行第一季理事會決議，為落實政府健全房市方案，再降貸款成數，並從3月19日實施。

央行表示，這次經調整後，公司戶購屋貸款最高成數一律4成，自然人第3戶購屋貸款最高成數為由6成降至5.5成，並新增第四戶以上貸款最高成數由6成降為5成。

央行說明，購置高價住宅貸款成數，最高由6成降至5.5成。並新增第四戶以上由6成降為4成。另新增工業區閒置土地最高貸款成數5.5成。

(工商 )