央行加碼打炒房 再降貸款成數 16:422021/03/18 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行第一季理事會決議，為落實政府健全房市方案，再降貸款成數，並從3月19日實施。 央行表示，這次經調整後，公司戶購屋貸款最高成數一律4成，自然人第3戶購屋貸款最高成數為由6成降至5.5成，並新增第四戶以上貸款最高成數由6成降為5成。 央行說明，購置高價住宅貸款成數，最高由6成降至5.5成。並新增第四戶以上由6成降為4成。另新增工業區閒置土地最高貸款成數5.5成。 央行新管制措施 金管會立馬宣布納入金檢重點 央行加碼打房 星展：仍有進一步收緊的空間 (工商 ) #貸款成數 #打炒房 #央行 #購屋 #第四戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院版房地合一稅2.0 回溯2016年後取得房地適用 13:292021/03/18 財經 買房涉超貸 嘉市議長被起訴 04:102021/03/17 地方新聞 329七都推案6,700億 年增四成，雙北、台南旺上加旺 04:102021/03/18 財經要聞 首度插旗三重告捷 「鄉林恆美」2個月熱銷7成 11:342021/03/18 房市新訊 陸釋善意 頒農林22條惠台 04:102021/03/18 財經要聞 「迷你房型」風潮吹向透天厝 最小一層11坪 總價變好便宜 17:182021/03/18 房市新訊 詹子晴曝副業334家店年收千萬 陳沂酸：怎麼算都很唬爛 15:332021/03/18 娛樂 房地合一2.0擬溯既往 7月上路 04:102021/03/18 財經焦點 《金融》瑞銀：FED至2023年末不升息 惟須關注經濟發展相互牽動 16:482021/03/18 財經 KY公司再爆雷 英瑞 驚現4.7億資金缺口 04:102021/03/17 財經要聞 公平會用力打房 緊盯預售屋開罰340萬 20:102021/03/17 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 美債殖利率若飆升 標普警告亞洲2國影響最嚴重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。