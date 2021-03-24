台灣最多人使用的數位銀行台新金(2887)旗下Richart，數位金融體驗再升級！Richart宣布與全家便利商店的快速接單系統「好賣+」攜手合作，提供數位微型貸款產品「一口貸」。目前Richart的市占已達6成，透過和全家的合作，可望再拓展新客戶群！此次創新推出「Richart x 好賣+ 一口貸貸款專案」，賣家只要上傳自己在好賣+的營運資料(包含對帳單總表、訂單管理或已取貨紀錄)，就能作為申貸的財力證明。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，新世代的網路賣家多是微型創業或是斜槓族群，一旦有資金申貸或周轉的需求，經常會在列舉所得收入及財力證明時碰上困難，無法即時取得所需的周轉資金。縱使網路商家的營運狀況非常亮眼，銷售金額卻無法成為申辦金融產品的有力證明。因此台新銀行從解決痛點及創新金融服務的角度出發，與電子商務跨界合作，除了簡化申貸過程、更擴大財力證明的認定範圍，讓更多網路賣家，有更大的彈性和自主權。

全家好賣+團隊也表示，好賣+以人人是網紅為出發點，貼合社群平台特性，賣家數已超過20萬名，有許多小賣家已成長成為大賣家等級，至今(2021)年1月止，平台累積上架的商品數量已超過720萬件。隨著商業規模的擴大，賣家的資金調度需求就會更頻繁，透過申辦Richart的一口價微型貸款，賣家可依循固定期數償還，甚是可以隨借隨還，讓賣家有更多的籌碼把生意做大、成為更大的賣家！

該信用貸款一段式(本利攤還型)，總費用年百分率計算範例：貸款金額新台幣3萬，貸款期間1年，貸款年利率13.99% (固定利率)，各項相關費用總金額299元，總費用年百分率約為：15.87%。

(時報資訊)