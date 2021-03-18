日本《產經新聞》獨家報導，日本陸上自衛隊18日於九州熊本健軍基地，成立第2支專責執行電戰任務的第2電子隊，且該部隊未來將分散部署於九州和沖繩諸島，構築對中國大陸的電子防線，將於平時蒐集電子情報、戰時執行電戰干擾等任務。

陸上自衛隊西部方面情報隊的電戰部隊「西部方面通信情報隊」，18日正式升格，成為直接隸屬於西部方面隊的「第2電子隊」。《產經新聞》透露，該部隊將於今年底前分批進駐長崎相浦（即「水陸機動團」駐地）、鹿兒島奄美大島，以及沖繩那霸和知念基地；2023年更將進一步部署於長崎對馬島和沖繩與那國島，構築對中國大陸的「南西電子島弧」。

除此之外，陸上自衛隊還預計於今年底前，在東京朝霞基地建立第3支電戰部隊，該單位將與駐防北海道東千歲基地的第1電子隊、以及熊本的第2電子隊合作，建構從九州到本州、北海道的「列島電子島弧」，主要目標是俄羅斯和中國大陸本土。

《產經新聞》指出，部署於「南西電子島弧」上的部隊，將配備車載型的「網路電戰系統」，主要執行近距離電戰任務，包括蒐集東海上大陸機艦的電磁特徵等情報，戰時則進行電子干擾。「列島電子島弧」的部隊則主要負責長距離電戰任務，將監控中國大陸和俄羅斯境內的長距離高頻（HF）無線電訊號，藉此獲取其部隊調動等情報。

電戰部隊是陸上自衛隊最神秘的單位，即使自衛隊近年大打公關宣傳，這類部隊的裝備、訓練與部署狀態仍幾乎未對外公開。為防範蘇聯入侵，陸上自衛隊1960年成立「臨時特別通信隊」，並於1981年改編為第1電子隊；2005年則設立「西部方面通信情報隊」，以應對不斷增加的中國大陸威脅。

(中時新聞網)