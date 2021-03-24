和泰集團旗下和潤企業(6592)所屬重要子公司「和運國際租賃有限公司」於3月23日完成三年期5億人民幣(折合台幣21.83億)聯貸簽約。此聯貸案主要以充實中期營運資金、因應企業未來業務成長。

和潤企業董事長田天明23日指出，持續看好台灣汽車、設備等市場需求，將持續擴大汽車服務，且今年醫療器材等分期市場也有成長潛力，同時還將拓展綠電相關的布局，力拚今年全年營收年增兩成。

和潤企業所屬重要子公司-和運國際租賃有限公司於3月23日完成三年期5億人民幣(折合台幣21.83億)聯貸簽約，由於各大銀行踴躍參貸，最終以5億人民幣結案，且成案利率於目前中國境內相當有利。此次聯貸案參貸銀行多元，涵蓋台資、外資、中資等各家銀行，包含主辦銀行為中國信託、法國巴黎銀行、東京三菱銀行，以及華南銀行、招商銀行、南京銀行等共6家金融機構共同參與，展現出對母公司和潤企業及和運國際租賃之長期經營成果的正面肯定與支持，此舉也預期帶來更穩定的中期現金流，注入更豐沛資源活水。

此外，和運國際租賃有限公司為擴充未來汽車租賃經營版圖，於今年2月取得核准設立「和運(上海)汽車租賃有限公司」，為100%投資子公司，除汽車租賃外，也將朝向短租、附駕、網約車等業務拓展，亦有機會爭取新能源車的營運牌額度。和運國際租賃有限公司則將專責於大陸整體事業規劃、承做機器設備、汽車及醫療設備等融資租賃業務。

和運國際租賃有限公司創立至今十三年，在中國大陸經營有成，獲上海市政府2020年度經濟貢獻重點企業，近年也積極開拓設備之融資租賃業務，攜手當地平台合作，並聚焦醫療設備、開拓CR客戶商機等。

(時報資訊)