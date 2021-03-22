恒指午盤收跌0.18％ 電力股、金融股爆發 14:512021/03/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數22日開低，早盤一度翻紅站上29,000點，此後再度走跌，截至午盤，恒指收跌0.18％，報28,939.53點，失守29,000點關口。 恒生科技指數22日午盤收跌0.53％，網易漲超4％、小米漲超2％、舜宇跌超6％、美團跌近3％。 電力股集體爆發，龍源電力、大唐發電漲超8％，華能國際電力、華潤電力等漲超5％。 金融股爆發，招商銀行漲近5％；中金公司漲超4％；中信證券、農業銀行等漲超4％；廣發證券、申萬宏源等漲超3％。 台股開盤小跌4點 台積電又開低588元跌3元 《港股》日股重挫VS債息回落 恆指跌幅收斂 (工商 ) #漲超 #電力 #午盤 #收跌 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》瑞薩祝融燒到汽車股 日經跌近2％、東證失守30年高點 12:162021/03/22 財經 A股三大指數下探回升 創指午盤漲1％ 12:262021/03/22 財經 3公司今年EPS 法人估15～20元 04:102021/03/22 財經要聞 美股拖累 恒指開低走高 11:072021/03/22 財經 A股三大股指早盤走升 電力股受追捧 11:082021/03/22 財經 《商情》中美會談緊張 期棉創近四個月最大周跌幅 09:432021/03/22 財經 《類股》台泥帶頭衝 水泥指數大漲逾4％ 10:342021/03/22 財經 《商情》避險需求增 支撐紐約期金收近3周高點 09:432021/03/22 財經 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 09:092021/03/22 財經 《國際金融》埃爾多安再度撤換央行總裁 土耳其里拉暴跌 11:252021/03/22 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋續跌 連2周各共降900元 11:082021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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