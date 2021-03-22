港股恒生指數22日開低，早盤一度翻紅站上29,000點，此後再度走跌，截至午盤，恒指收跌0.18％，報28,939.53點，失守29,000點關口。

恒生科技指數22日午盤收跌0.53％，網易漲超4％、小米漲超2％、舜宇跌超6％、美團跌近3％。

電力股集體爆發，龍源電力、大唐發電漲超8％，華能國際電力、華潤電力等漲超5％。

金融股爆發，招商銀行漲近5％；中金公司漲超4％；中信證券、農業銀行等漲超4％；廣發證券、申萬宏源等漲超3％。

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(工商 )

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