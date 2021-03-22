消息人士周日表示，美國眾議院司法委員會反托拉斯小組主席、民主黨眾議員西西里尼（David Cicilline）準備提出10條或更多鎖定科技巨頭的法案。

在西西里尼的領導下，該小組委員會去年10月發布了一份長達449頁的報告，詳細說明蘋果、亞馬遜、Alphabet旗下谷歌，以及臉書等四大科技巨頭如何濫用其市場力量。

消息人士表示，這個提出一系列小法案的戰略，旨在降低科技公司與其遊說團體對單一法案的反對力道。

消息人士並表示，西西里尼亦著手推動針對《通訊端正法第230條》的另一項單獨法案。所謂的《第230條》法規，是為科技平台提供用戶發布內容的免責保護。西西里尼針對《第230條》提出的法案，可能將追蹤臉書等平台與其放大用戶內容的方式。

西西里尼的辦公室拒絕對此消息發表評論。

去年7月底，蘋果、亞馬遜、谷歌與臉書執行長均出席了眾院司法委員會反托拉斯小組就網路平台與市場力量展開專案調查所舉辦的聽證會。

當時4大巨頭執行長均否認西西里尼列舉的壟斷與威脅競爭指控，並強調他們的公司並未獨佔市場，其所在的市場仍有其他競爭者，且他們的公司對客戶、其他規模較小的企業與整個社會都相當友善。

(時報資訊)