空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，2名飛官跳傘求生，目前海空軍正全力搜救中。值得注意的是，空軍去年10月29日才摔掉一架由朱冠甍中校架駛同型的F5E戰機，後搜尋無果。經國防部全面檢整後，同年11月14日才由空軍司令熊厚基親自坐鎮試飛，沒想到時隔不到半年時間，再度傳出意外。截至22日16時30分，尚不清楚此次事故原因，希望能有好消息。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架戰機在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙則侯令出勤。據了解，兩名飛官為潘姓上尉、羅姓中尉，目前已發現救生訊號，但很微弱，直升機持續尋找人員當中，而飛官跳傘目前未尋獲。

「每一起飛安事件都是我們最不願見到的痛。」熊厚基在去年11月14日表示，他是「空軍司令」也是一位由國家培養出來的「戰鬥機飛行員」，他深知每位飛行員從遴選、培育與訓練都非常嚴格，也非常不容易。熊厚基司令當時指出，飛行員是國家寶貴的人才，更是每個家庭的重要支柱，為了確保戰機安全起降，空軍長年推展「風險管理」、「基地安全」、「計修備料」及「緊急狀況應變處置」等作法，就是希望竭盡所能避免任何意外發生。

空軍曾指出，民國83至89年期間，已完成F5型機結構強化作業，另93年經原廠評估回覆，單座機壽期時數為14,779小時；雙座機為30,000小時，目前F5型機平均飛行時數為7,825小時，均未超出美方原廠規範。另依技令定期執行F5型機結構檢查，確保各項飛訓任務順利執行。經查目前全世界仍有二十六國正常使用中，並無老舊問題。

(中時新聞網)