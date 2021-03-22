全球熟知的日本動漫角色「哆啦A夢」將從大家熟知的藍色轉為綠色，UNIQLO22日宣佈將由「哆啦A夢」擔任UNIQLO全球永續發展大使，UNIQLO品牌LOGO也將同步轉為綠色，代表UNIQLO將攜手綠色「哆啦A夢」，共同以簡明易懂的方式，向全世界傳遞並推廣永續發展理念。

迅銷集團全球高級執行副總裁柳井康治表示，在過去20年，UNIQLO一直專注於透過服裝的力量推廣永續發展理念，讓世界朝更美好、更永續的方向前進。在新冠疫情衝擊全球、社會型態轉變以及消費者意識與需求持續進化的背景之下，更需要與顧客和其他利益關係人攜手合作，共同推動世界往更美好的方向發展。

綠色「哆啦A夢」將與LifeWear品牌代言人綾瀨遙、UNIQLO全球品牌大使費德勒、錦織圭、國枝慎吾、戈登裡德、平野步夢、亞當斯科特一起，共同致力於推動UNIQLO的永續發展活動。

即將展開第一波活動是綾瀨遙與與綠色「哆啦A夢」一起參加UNIQLO針對日本國小、國中、高中的教育推廣項目。此外，其他6位品牌大使也將通過體育運動及實際穿上採用永續材料製成的日常服裝等方式，為永續發展行動做出貢獻。

(工商 )