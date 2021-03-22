主計總處22日公布2月就業報告，在景氣回穩下，2月「季調失業率」降至3.73％，創下近一年最低。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，2月適逢春節後的轉職潮，失業人數通常會提高，今年情況也是如此，失業人數比前一個月增加5千人，失業率也由前一個月的3.66％升至3.70％。
陳惠欣表示，若排除春節效應，2月「季調失業率」由前一個月的3.75％降至3.73％，創下近一年最低，這代表這一波疫情對勞動市場的影響仍在，但已逐漸趨於穩定。
(工商 )
主計總處22日公布2月就業報告，在景氣回穩下，2月「季調失業率」降至3.73％，創下近一年最低。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，2月適逢春節後的轉職潮，失業人數通常會提高，今年情況也是如此，失業人數比前一個月增加5千人，失業率也由前一個月的3.66％升至3.70％。
陳惠欣表示，若排除春節效應，2月「季調失業率」由前一個月的3.75％降至3.73％，創下近一年最低，這代表這一波疫情對勞動市場的影響仍在，但已逐漸趨於穩定。
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