行政院會明（25）日將拍板「勞工職業災害保險及保護法」草案，四人以下公司，全體受雇勞工將強制納保，醫療、傷病、死亡或失能給付均增加，投保薪資上限擬由4.58萬元提高為7.28萬元，可涵蓋超過九成勞工的薪資水準，下限則為基本工資目前為2.4萬元，勞動部估計總受惠人數高達千萬人。

勞工職災受傷給付，現行傷病給付第一年為平均月投保薪資的70％，第二年為50％，改為兩年均為月投保薪資70％；而醫療費用也擴大給付範圍，增加健保給付的特殊材料自付差額。

失能年金給付，現行以年資為計算基礎，年資較低者只能請領基本保障金額；草案則依失能程度不等給付，完全失能按平均月投保薪資70％、嚴重失能50％、部分失能20％發給。遺屬年金部分，改以月投保薪資50％發給。

目前職災保險附屬在勞保之下，僱用五人以上登記有案的事業單位的勞工才要強制納保；草案則明定「受僱於登記有案事業單位的勞工，不論該單位僱用人數，均強制加保」，即四人以下微型公司勞工都要強制納保，受惠人數為32萬人。

勞動部2019年6月正式預告草案，卻歷經不少波折；由於隔年將舉行總統大選，部分職業工會質疑將遭消滅，蔡政府因此暫時擱置立法，如今則評估推動立法時機已成熟。

官員表示，職災保險單獨立法，勞動部一直有跟職業工會及企業界溝通，所謂消滅職業工會的說法，其實是誤解；根據新法，未來四人以下微型企業勞工也可投保職業工會，反而增加職業工會的會員與收入。

(工商 )