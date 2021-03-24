信評機構中華信評24日將南山人壽與南山產物的評等展望，由「負向」調調為「穩定」，理由是南山人壽的資產成長速度漸穩，且資本緩衝空間已有提升，中華信評分析師謝雅（女英）認為，新的情勢應有助於該公司在未來一至二年間維持其信用品質。

中華信評同時確認南山人壽、南山產物的發行體信用評等，以及保險公司財務實力評等均為 「twAA」。

不過，謝雅（女英）提醒，由於國內疫情控管得宜，國內經濟衰退得以降至最低，與疫情相關的衝擊與成本，目前仍在壽險業者可管理的範圍內。隨著疫苗的推出，全球市場亦已開始出現些許復甦跡象。

中華信評指出，雖然市場的不確定性仍在，台灣壽險業者面臨的營運困境，目前已透露出復甦跡象。與亞太區同業相較，台灣壽險業者對股票的曝險部位、海外投資部位等都比較高，以致台灣壽險業者仍舊十分容易受到全球資本市場的影響。中華信評認為，對許多經濟體而言，走出疫情的復甦道路，將崎嶇難行、且充滿不確定性。

此次調整的「穩定」評等展望，中華信評指出，是反映了南山人壽額外增加的資本緩衝空間，以及因投資成長速度逐漸趨緩而可能降低的資本需求，應能為其信用結構提供支撐，並可抵禦在未來12至24個月間的潛在市場波動。

(工商 )