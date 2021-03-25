受到水情吃緊的影響，中信金(2891)今天法說會上總經理吳一揆強調：氣候變遷是今年台灣經濟比較不確定的影響因素，若擴大限水一個月，恐影響成長動能，保守估計全年GDP至少應有4%以上（主計處估4.6%）。此外，中信金的個金業務在台灣市場具領導地位，今天法說會上，也看到經營階層緊盯Y.Z世代消費模式。

中信金財務長邱雅玲表示，雖然近期美元走強，但是聯準會超寬鬆貨幣政策和貿易財政赤字開始攀升，美元下半年仍會震盪走弱，新台幣還是有升值壓力，年底前仍有突破28元可能性。而雖然今年經濟一片復甦，但台灣水情緊張，恐是影響GDP成長率的不確定因素。

新台幣方面，最近雖然因外資賣超台股匯出而貶值，但邱雅玲認為，台灣經濟基本面穩健、出口強勁，有機會帶動外資持續匯入，且台商持續投資台灣、美國匯率報告的施壓等等，預期今年新台幣升值壓力仍存在，年底前仍可望突破28元。

在個金業務方面，邱雅玲特別提及，留意到宅經濟和消費模式改變，年輕人隨選訂閱增加，尤其是Y世代及Z世代生活高度數位化，以及賺錢是為了享受生活的價值觀。去年底中信銀以遊戲為起點，打造了「中國信託英雄聯盟卡」，目前該信用卡是網路市場聲量強的信用卡。

中信銀積極參與打造遊戲生態圈，去年12月中宣布與英雄聯盟開發商Riot Games及萬事達卡推出「中國信託英雄聯盟卡」，全台獨家發行信用卡及簽帳金融卡共14款卡面，精選伊澤瑞爾、拉克絲款限量製作LED發光卡面。中國信託英雄聯盟卡鎖定五大生活消費類別，提供指定通路刷卡享最高10%現金回饋（每月回饋上限300元），遊戲平台涵蓋Garena、暴雪、遊戲橘子、App Store、Google Play、Nintendo及Xbox等，影音平台包括Spotify、YouTube Premium、KKBOX及Netflix等。

(時報資訊)