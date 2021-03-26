因應全球「淨零碳排放的趨勢」，推動「運具電動化」已成為政府的重要施政方向。台灣智慧移動產業協會（SMAT）今(26)日表示，六都已全面公佈電動運具友善政策，今年最大的特色是，六都全面啟動對消費者新購電動機車提供補助，顯示各地方政府都把「減碳排、減空污」列為重要的施政目標，希望透過電動運具的普及，達成改善空污的效果，這是全民之福！

【SMAT盤點六都政策 各有推動亮點】

(1)六都全面啟動新購電動機車補助。台北市、高雄市在去(2020)年取消對消費者新購電動機車的補助，但今(2021)年順應民意重新恢復，使六都民眾都可以同樣享有新購電動機車的補助。

(2)以中長期政策營造電動機車穩定環境。台北市一口氣推出未來三年(2021~2023)的補助方案，新北市也提供未來兩年(2021~2022)的補助方案，維持施政穩定性。

(3)北北桃生活圈，電動機車補助金額相同。台北市、新北市和桃園市，今年都推出汰購電動機車補助9,000元，新購電動機車補助4,000元，民眾今年不必再為了補助特別遷戶籍。

(4)台南市新購電動機車補助金額衝上六都第一。台灣第二大電動機車品牌—宏佳騰正位於台南市，因此台南市今年提供6,000元的新購電動機車補助，可望強化對在地品牌的照顧。

(5)六都全面取消或降低對燃油機車的補助。六都今年傾聽民意，台北市、新北市、台中市全面取消對燃油機車的補助，其他各都也大幅降低補助金額。加上環保署長日前也已宣布未來不再補助七期燃油機車，代表台灣朝向「運具電動化」邁進一大步。

2021年六都重型機車補助金額。（SMAT台灣智慧移動產業協會提供）

【六都政府積極衝刺「運具電動化」 原地踏步就是落後】

盤點完六都地方政府的電動運具補助方案，明顯看出各地方政府皆以積極作為、強力衝刺，突顯出「減碳排、減空污」的目標與決心，只要原地踏步立即就會表現落後，這是全民之福，台灣終於有機會跟上全球「運具電動化」的腳步。

SMAT期待，今年地方政府的政策調整，能帶動中央政府共同前行，才能讓行政院蘇貞昌院長任內訂定的「臺灣永續發展目標」中的「2030年新能源機車占新售車比率35%」能夠順利達標。

(科技)