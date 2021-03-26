藝人歐陽娜娜、張韶涵日前為大陸中央廣播電視總台「台海之聲」廣播和「看台海」新媒體平台開播上線錄製預告片。陸委會發言人邱垂正在記者會表示，如有違法情形，將依法查處。對此，中央廣播電視總台港澳台節目中心發言人26日回答記者提問時表示，兩岸交流、融合發展順民意、得民心，是歷史大勢，是任何人任何勢力無法阻擋的。奉勸民進黨當局回歸理智，收起威脅恐嚇那一套，多做一些有益海峽兩岸融合發展的善事。

發言人表示，台海之聲和「看台海」新媒體平台秉持「穿越海峽，兩岸一家」的理念，連結兩岸骨肉親情，推動兩岸以心交心，促進兩岸融合發展。開播上線以來，得到包括台灣各界人士在內的海內外人士廣泛好評。台灣青年參加活動，正是兩岸民心所向的真實寫照。

發言人指出，已注意到民進黨當局的有關說辭，充斥惡意，已經引發了兩岸網友和各界人士的強烈反感。這種動輒對與大陸正常交往的台灣民眾進行威脅恐嚇的行徑，心理陰暗、不得人心。請民進黨當局正視兩岸同胞期盼，順潮流而動，多做一些有益兩岸融合發展的善事。

(中時 )