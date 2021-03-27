多個國際服裝品牌因拒絕使用新疆棉花，中國掀起抵制浪潮。德國服裝品牌Hugo Boss周四在官方微博發文力挺新疆棉花，並表示將繼續採購。但貼文後來刪除。公司發布英文聲明，稱不容忍強迫勞力，目前沒有採購來自新疆地區的原料。

Hugo Boss在微博的聲明稱，該公司秉持對生產製造高品質產品的堅持，使用來自世界各地，包括原材料源自中國各大產區的面料；又指新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，相信優質的原料一定會實現價值，將繼續採購和支持新疆棉花。聲明強調，該公司多年來一直尊重一個中國原則，堅決捍衞國家主權和領土完整，他們與許多優秀的中國企業建立了長期合作，並將繼續保持。

Hugo Boss在英文聲明中強調，該公司管理政策採取嚴格道德標準，並尊重人權，更不容忍強制勞動。該公司表示，目前沒有採購來自新疆地區的原料，會仔細檢查所有供應商是否符合相關的價值觀和標準，並強調珍惜與中國合作夥伴的友誼。該公司發言人韋斯特曼（Carolin Westermann）回覆路透社查詢表示，英文版的聲明是公司官方立場。

此外，中國《足球報》今發文指，瑞典時裝公司H＆M近日拒絕使用新疆棉花的言論，在中國引發廣泛聲討和抵制浪潮，牽連到Nike等運動品牌；中國足協和職業聯盟籌備組高度關注Nike的表態，並緊急就此事召開了內部會議，譴責Nike在棉花原料選擇上的錯誤行徑，將保留進一步處理與對方合約的權力。

(中時 )