縣府期待在結合地方產業創新研發成果展示下，整合行動支付與優惠行銷活動方案，為地方產業帶來更多的競爭力。（李金生攝）

金門「清總兵署」遊客穿梭來去，盎然古意也有時尚風情。（李金生攝）

金門縣府建設處推動行動支付「嗶」經濟，今天在縣定古蹟「清總兵署」廣場舉辦市集活動，吸引不少民眾選購人氣商品。（李金生攝）

縣府希望有更多店家加入行動支付行列，讓行動支付日益普及，提供縣民享受無現金智慧城市的便利。（李金生攝）

縣府強調，行動支付交易，不帶現金就能逛街消費，已是目前的主流趨勢。（李金生攝）

金大學生樂團的表演，為市集帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

金門縣府建設處推動行動支付「嗶」經濟，今天在縣定古蹟「清總兵署」廣場舉辦市集活動，不少民眾蜂擁選購人氣商品，古今融合的小賣場氣氛，也吸引遊客好奇相揪逛一下。

這項今天上午開賣，以行動支付生活暨地方型SBIR（小企業創新研究）成果展為主題的新市集，邀請在地小農文創二手商品、人氣熟食區、地方產業創新等共21個人氣攤位。

建設處說明，與一般市集不同的是，攤位導入行動支付，參加的攤位均需提供行動支付載具（台灣pay、LINEPAY、街口支付等）。縣府期待在結合地方產業創新研發成果展示下，整合行動支付與優惠行銷活動方案，為地方產業帶來更多的競爭力。

縣府強調，行動支付交易，不帶現金就能逛街消費，已是目前的主流趨勢，在兩岸「小三通」後，近年有更多地區商家看到市場新潮流，希望透過宣導和成果展示活動，有更多店家加入行動支付行列，讓行動支付日益普及，提供縣民享受無現金智慧城市的便利。

更多金門縣地方型SBIR消息，歡迎上「金門縣政府地方型SBIR計畫」服務網頁查詢，或洽金門縣地方型SBIR專案辦公室(082)325-977 黃小姐。

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