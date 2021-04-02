拜登2兆美元（約57兆新台幣）基礎建設計畫才剛出爐就面臨阻礙，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）直白表示，將不會支持拜登的新政策，全面抵擋法案通過，同時民主黨內部也出現意見分歧，眾議院議員尼爾（Richard Neal）坦言政策有調整空間。

拜登先前才花1.9兆美元推動經濟復甦，如今又開出2兆美元的鉅額支票，總規模將近4兆美元的支出始終備受討論。新的2兆美元基礎建設計畫則包括製造業、半導體及再生能源等產業實力提升，並將公司稅率提高至28％以抵消支出。

根據CNBC報導，法案還沒送進國會就引發巨大反彈，麥康奈公開表示共和黨反對任何加稅措施，且可能導致經濟復甦走緩，「我將竭盡全力與他們抗爭，因為我認為這對美國是錯誤的選擇。」

共和黨強烈抵制拜登的新政策，更喊話全面封殺，對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則回應，希望共和黨能回覆是否支持美國需要全面更新基礎設施，如果同意，請他們思考該如何支付投資的支出。

事實上，民主黨內部也出現意見分歧狀況，眾議員尼爾說，「比起透過加稅抵銷基礎建設的支出，我認為運用發行債券並部分調整免稅額項目會比較適合，將持續與白宮溝通。」

由於此政策具爭議，外媒認為後續狀況難以判斷，尤其民主黨雖在兩議院擁有微幅優勢，但若共和黨全面反對，拜登將面臨苦戰，日前公布計畫細節時也特別提到，希望這項政策能獲得民主黨與共和黨全面的支持。

(中時新聞網)