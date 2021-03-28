境外生權益小組及在台澳生關注小組日前召開「有家歸不得，有學上不得」記者會，提出縮短甚至豁免境外生返台後的隔離及自主健康管理，不過香港學生在台關注小組在臉書表示，「有同感，卻不能認同」，他們主張境外生入境仍應遵守防疫關定，但台灣政府可考慮簡化入境程序。

在台澳生關注小組與境外生權益小組日前開記者會，指出在台境外生正面臨「有家歸不得，有學上不得」的困境。他們表示，自疫情爆發以來，許多境外生已長達一年未回家鄉，迫切想要與家人見面，卻因為居家檢疫時間過長而無法成行。在台澳生關注小組認為，澳門與台灣都屬於疫情風險極低的地區，呼籲兩方政府放寬學生入境防疫措施。

香港學生在台關注小組說，境外生超過一年的時間沒有返鄉與家人朋友相聚，思鄉情切卻不知道何時可以回家，大家辛苦了！但台灣就像是境外生的第二個家，作為在台生活的香港學生，有責任和台灣站在一起，一起保護台灣減低台灣受疫情波及。

香港學生在台關注小組表示，境外生即使從低風險地區入境，也有機會在人流密集、機場等高風險場所受感染的風險，即使自費採檢也不能保證自己是否真的是陰性，因此小組強烈呼籲即將來台就學的香港新生同學以及暑假因各項事項需要回港處理的香港學生在返台時務必配合台灣各項的防疫措施，一同守護台灣。

香港學生在台關注小組說，疫情指揮中心及教育部等政府部門需要為疫情考慮而又照顧到境外學生的情況下，經歷過多次跨部門會議後得出「境外生入境專案」的共識，境外學生在抵台後需要進行14＋7的居家隔離及自主健康管理，大家應一起遵守。

不過香港學生在台關注小組希望台灣政府部門可以考慮簡化香港學生赴台升學的步驟，例如使用電子入台證取代現時需要郵政給學生的入台簽證，並彈性處理住在學校宿舍的香港學生，可以在七天自主健康管理期間回到校內宿舍居住的規則等。

對於境外生入境的議題，教育部長潘文忠日前表示，因為防疫，確實造成境外生的不便，政府跨部會將在防疫優先及確保師生、國人健康的前提下，給予境外生最大的方便及協助。

(中時 )