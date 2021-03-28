太可惡！澎湖馬公一間知名餐廳疑似遇上奧客吃霸王餐，7名年輕男女吃了5000多元的菜，卻趁店家忙碌陸續開溜，店家原以為對方可能是忘記買單，但等到晚間10點多仍無人回來結帳，只能無奈報警。目前警方已調閱監視錄影畫面，全力追查這群疑似吃霸王餐的男女

根據《澎湖即時新聞網臉書版》報導，7名年輕男女26日晚間到馬公知名來福餐廳用餐，點了5000多元的菜。用餐接近尾聲時，7名男女陸續出去，店家一度以為他們是出去抽煙；加上當晚生意忙碌，幾乎座無虛席，店家無暇分心注意。

直到客人陸續離去，仍未見這桌客人回來結帳，店家還抱著對方可能忘記付錢的想法，一直苦等到晚間10點多，仍不見對方蹤影只好死心打烊。隔日（27日）店家報案，警方查看店內監視錄影畫面，希望從這群人的樣貌、交通工具，循線追查。

疑似吃霸王餐的消息傳出，在地澎湖人相當憤怒，紛紛留言砲轟：「吃霸王餐有沒有羞恥心」、「沒錢在家夢遊就好！跑到澎湖騙吃騙喝？！」、「吃我們澎湖人很夠夠，真的很髒」、「又是耗呆的！除非他回台灣用游泳的」、「笨到不知人間煙火」、「這些吃霸王餐的客人抓到一定要嚴辦 旅遊旺季要到了所有的店家都應該要特別的注意」。

不過也有人猜測：「會不會每個人都以為別人會買單……」、「有沒有一種可能是大家都以為走出去的是要去結帳，結帳完抽菸，結果大家都以為別人結完帳了呀？然後大家就閃人了！如果是吃霸王餐的話應該要公佈出來是哪的客人」。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)