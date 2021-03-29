長榮長賜輪橫卡在蘇伊士運河已將近一周時間，全球海運貿易運作受阻，目前傳出船身已有鬆動，但距離完全轉正還有一段差距，影響時間恐會拉長，對此，地中海航運公司高級副總裁Caroline Becquart表示，第二季的經濟影響會比第一季還要大，這已成為近年破壞全球貿易的重大事件。

長賜輪上周受瞬間強風與沙塵暴影響偏離航道，打橫卡在蘇伊士運河正中間，各方全力馳援但效果不彰，長賜輪僅短短移動17公尺，且錯過漲潮脫困機會，目前暫無脫淺時間表，埃及總統Abdel Fattah al-Sisi已下令要求移除貨櫃，縮脫離時間。

等不到長賜輪的好消息，各國貿易船隻選擇改行好望角方向，航運追蹤網站MarineTraffic表示，至少有十艘油輪和貨輪正在改變航向，隨著封閉的時間延長，數字恐會持續增加。

根據CNBC報導，全球第2大的地中海航運公司（MSC）高級副總裁Caroline Becquart認為，長賜輪阻塞蘇伊士運河已是近年破壞全球貿易的重大事件，我們預計2021年第二季的混亂程度將比第一季更大，甚至比去年年底更具挑戰性。

Caroline Becquart補充說道，蘇伊士運河的封鎖將導致原料和工廠設備的短缺，因此，未來幾個月供應鏈的順暢度將會惡化。

目前光卡在蘇伊士運河上的船隻就多達369艘，包括散裝船、貨櫃輪、液化天然氣輪、農作物食品貨輪及油輪等，預估單日將造成全球96億美元（2736億台幣）的損失，且若船隻上的商品腐壞報廢或航運時間延遲，損失金額將持續上加。

(中時新聞網)