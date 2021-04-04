台鐵408太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外，共造成50人身亡，截至今天上午8時，全台共有8位大學生罹難，包含：國體大2名張姓學生、輔大1名曾姓學生、長庚科技大學1名蕭姓學生、醒吾科技大學1名黃姓學生、致理科技大學1名陳姓學生，長榮大學1名葉姓學生、義守大學1名蔡姓學生。

輔仁大學表示，曾同學從小學習音樂，熱愛音樂，與家人同學感情非常好，是師長眼中非常上進的學生。曾同學在輔仁大學音樂系主修鋼琴，即將於5月20日舉行個人畢業公演，禮服及海報拍攝皆陸續齊備，春假期間到花蓮找朋友敘舊，未料發生憾事，系上師生共同準備卡片與影片追思並祝禱。

據了解，曾姓女大生的媽媽表示，目前最想要將女兒接回，感謝學校關懷，有些想法會再和學校溝通，輔仁大學預定頒發「榮譽畢業證書」給曾同學，完成曾同學最掛念的事情。

醒吾大學表示，就讀資管系四年級黃姓學生功課好，在班上人缘極佳，連假與朋友搭乘408列車至花東旅遊，卻碰上「太魯閣出軌」事件，第一時間校方緊急追蹤，未料昨晚噩耗傳來，全校師生同感悲慟，校方人員第一時間前往現場已協助家屬處理善後事宜，並依規定申請學生平安保險事宜。

醒吾大學指出，校長陳義文昨晚上得知黃同學離世消息難過萬分，痛心疾首，徹夜難眠，學校除了全國降半旗三天，也請同仁為罹難同學默哀，祈願在天上能無憂無慮，校長也籲所有師長多提醒學生務必要注意安全。

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據悉，8位罹難大學生詳細系級為：國體大2名就讀體育推廣系、陸上系張姓學生；輔仁大學1名音樂系曾姓學生；長庚科技大學1名護理系蕭姓學生；醒吾科技大學1名資管系黃姓學生；致理科技大學1名行銷系陳姓學生；長榮大學1名財金系葉姓學生、義守大學1名資管系進修部蔡姓學生。

(中時 )