美國國務卿布林肯28日表示，美中關係方面，他越發感覺到「敵意」。布林肯還表示，拜登政府不太會在對待新冠疫情爆發的事宜上懲罰中國。他強調，更重要的是，為今後預防發生全球瘟疫做好準備。

在接受CNN採訪時，布林肯說，很明顯，敵意在增加，當然，也有競爭的因素。儘管如此，兩國之間仍然存在著合作領域。美國27日譴責了中國在新疆問題上對華盛頓宣布反制裁。

CNN對此評論，與前任國務卿蓬佩澳以及川普政府相比，布林肯的立場顯然發生了變化。川普及其手下的美國高層，均不斷宣稱「武漢病毒」或者「中國病毒」，並揚言懲罰中國。

雖然，布林肯承認有必要讓相關人士對已經發生的事情承擔責任，但他同時也說，人們應把精力集中在為未來設立更強有力的抗疫系統上。

布林肯表示，「我想對我們而言，要盡量保證防止全球瘟疫的再度爆發。我們還處在目前的瘟疫中，但如果今後再次發生這樣的情況，至少應該能夠確保減少損失。」

作為防疫的重要環節，布林肯認為，包括世衛，須在當地有透明、分享訊息的系統，國際衛生專家從一開始就可以前往實地。

對世衛組織溯源小組在中國的調查，以及他們使用的方法和調查進展，布林肯表示憂慮。他說，「很明顯，北京政府在幫忙撰寫報告，讓我們看報告裡都有什麼內容吧」。

(工商 )