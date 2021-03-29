根據台灣證券交易所統計，目前4月有弘憶股(3312)等5家上市公司申請證交所場地召開法說會。截至目前為止，國內上市公司已辦理412場法說會。

4月辦理的場次分別為，4月1日弘憶股；4月12日新鋼(2032)；4月16日中電(1611)；4月21日生達(1720)；4月23日中再保(2851)。

(時報資訊)