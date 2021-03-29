《證交所》5上市公司4月於證交所法說 15:412021/03/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣證券交易所統計，目前4月有弘憶股(3312)等5家上市公司申請證交所場地召開法說會。截至目前為止，國內上市公司已辦理412場法說會。 4月辦理的場次分別為，4月1日弘憶股；4月12日新鋼(2032)；4月16日中電(1611)；4月21日生達(1720)；4月23日中再保(2851)。 《證交所》外資上周賣超近400億元 台積電成苦主 《電腦設備》外資喊買 仁寶搭電動車奔漲停 (時報資訊) #生達 #弘憶股 #中再保 #新鋼 #中電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》長賜輪動起來 航運股普天同慶 14:332021/03/29 財經 《國際產業》Deliveroo英國上市在即 工會喊話送貨員罷工抗議 11:262021/03/29 財經 《生醫股》盛弘：今年開啟另一個黃金十年序幕 14:502021/03/29 財經 《港股》美股創新高 恆指開低後反彈 11:092021/03/29 財經 新藥條例翻修 打造生技台積電 04:102021/03/29 財經要聞 《盤中解析》權王再搖旗 直搗16500 12:002021/03/29 財經 六大壽險買股債 2兆上膛 04:102021/03/29 財經要聞 《熱門族群》大陸5G基站嗅出今年風向球 點將概念股 08:532021/03/29 財經 中捷綠線試營運4天總運量逾31萬人次 昨天單日破10萬大關 14:022021/03/29 生活 運用SPAC 勤業眾信：應做架構評估 13:212021/03/29 財經 康和投顧本周看好汽車、塑化、鋼鐵等七類股 09:482021/03/29 財經 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 長賜輪卡關要賠多少錢？陽明總座算給你聽 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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