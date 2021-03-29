資誠（PwC）會計師事務所指出，為因應數位媒體的發展，各國稅局陸續針對數位收入祭出不同的課稅方式。

以美國來說，Google近日已陸續通知旗下YouTube影片創造者（YouTuber）須在5月31日前提交個人稅務申報資料，並預計於6月初開始針對YouTuber的收入履行其在美國稅務上的扣繳義務，即YouTuber將來收取到的來自Google的收入可能將比現在大為減少。

YouTuber在平台上創作影片，供全球各地的觀眾收看而取得的收益，在美國稅法下，一般會被視為權利金收入的一種。美國稅局為了確保來源於美國的收入會如實在美國繳稅，谷歌在發放收益給YouTuber時，有義務預先針對此部分美國來源收入進行稅務上的扣繳。以下分別討論針對不同身份的YouTuber的不同扣繳稅方式。

若YouTuber為台灣或其他非美籍人士，由於台灣與美國之間並沒有簽署租稅協定，Google針對美國當地影片觀看人士所產生之權利金收入（美國來源所得）按照規定以30％的稅率進行扣繳，非美國來源所得的部分則無須扣繳。

若全部收益為100元，其中50元是來自於美國的觀眾，則扣繳金額為15元（50x30％，剩餘的50元無須在美國繳稅）。若是為與美國有租稅協定的其他國家的YouTuber，則可以參照各自國家簽署的租稅協定，以較低的稅率進行扣繳。

若YouTuber為台美雙重國籍或美籍人士，則由於美籍YouTuber本身就具有每年在美國申報收入並繳納稅款的義務，在向谷歌提交自己為美籍人士的相關資料後，谷歌將不會進行任何稅務上的扣繳。

但若是谷歌在審查資料時，發現美籍YouTuber提交的資料有誤，則谷歌有權利針對此YouTuber的全球所得進行24％的扣繳，即：同上例，全部收益為100元，若正確申報美籍資料，則無須扣繳。但若資料有誤，則扣繳金額仍為24元（100x24％）。

若YouTuber未在期限內提交自己的申報資料，則谷歌會預設此YouTuber為未提交正確資料之美籍人士，按照全球所得進行24％的扣繳稅處理。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，現階段YouTuber應在谷歌規定的期限內（5月31日）提交其稅務身份資料，以避免高額的扣繳稅款；若是未在期限內提供資料，而被谷歌以較高稅率扣繳，則可以在隔年度進行個人所得稅申報以申請退稅。蘇宥人進一步提醒，由於各國稅局認定收入的方式不同，YouTuber將來可能會面臨同一筆收入的多重課稅。

以台美為例，台灣與美國皆可能認為此筆收入為各自國家的來源所得，因此在美國扣繳的稅款，是否能在台灣所得稅申報時進行抵扣，仍待進一步探討。反之亦然。惟，各國對數位課稅的規定仍在緩慢發展中，因此，將來是否會推出合理規避多重課稅的法令仍待觀察。

蘇宥人建議，由於美國稅法較複雜，若是發現自己有美國來源所得，請諮詢美國稅專家，以個案分析是否有合理退稅的可能性，並避免因錯誤或未完整申報所帶來的相關罰款。

(工商 )