電機大廠東元今天截止受理新任董事候選人提名，前常務董事黃育仁已公布7人名單，熟悉東元的市場人士透露，31日東元將再召開董事會，屆時東元會長黃茂雄主導的11名董事候選名單可望明朗，傳出現任董事長邱純枝已入列。

東元將於5月25日召開股東會改選新任董事，其中獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11席。今天截止受理董事候選人提名。

東元集團轉投資菱光科技今天提名代表人黃育仁，為東元電機第26屆董事候選人，菱光並同時提名英毅國際投資代表人黃立聰、方頌仁為東元電機董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升為東元電機獨立董事候選人。

熟悉東元集團的市場人士向中央社記者透露，這份名單並非黃育仁的原始名單，黃育仁在徵詢各方意見後進行修正。

市場人士透露，東元將在31日再召開董事會，屆時黃茂雄攜手東元董事會、聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推11名董事候選人名單，可望明朗。

這名人士透露，寶佳集團建議提名1席董事和1席獨立董事、華新麗華建議1席董事；其他3席獨立董事名單，黃茂雄已徵詢華新麗華意見、3席獨董名單將由黃茂雄主導。

現任董事長邱純枝傳出已入列黃茂雄規劃的新任董事候選人之一。為穩定新任董事會運作，市場人士透露，黃茂雄傾向規劃法人代表董事人選，降低自然人董事名額，這也意味著黃茂雄若入列候選名單之一，也可能是法人代表。

東元創始股東聯合推舉黃育仁領導改革，而黃茂雄及董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推候選人，父子背後各擁支持，黃育仁等7人參加東元新任董事改選，意味著黃育仁與黃茂雄正式形成父子對決局面。（編輯：潘羿菁）1100329

(中央社)