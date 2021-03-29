長榮海運接獲「長賜輪」（EVER GIVEN）船東通報，這艘租船已於今（29）日台北時間21:04（埃及時間15:04）重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，終於讓蘇伊士運河恢復正常通行。

「長賜輪」將先移至蘇伊士運河大苦湖（Great Bitter Lake）水域的錨地，進行船舶適航性檢驗。這艘貨櫃輪後續的航程以及貨物運送，將視驗船機構的檢驗結果，進行必要的調整與安排。

長榮海運衷心感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心，對於堅守崗位的船員和投入這艘貨輪脫困作業的專業救援團隊與工程人員亦表達誠摯的謝意，經過六天日以繼夜的努力後，終於排除事故，讓這艘貨輪成功脫困。

長榮海運將於船東及其他相關單位完成這起事故的調查報告之後，協調船東處理後續事宜。

「長賜輪」為20,000TEU級貨櫃輪，現由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式向日本船東承租，目前配置於遠東－歐洲航線。

(工商 )