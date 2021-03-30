陸媒《環球時報》30日報導，中方日前宣布對惡意傳播謊言和虛假資訊英方9名人員和4個實體實施制裁，其中包括撰寫「中國政府在新疆的行為構成反人類罪和種族滅絕罪」等「法律意見書」的英國埃塞克斯園大律師事務所，目前該意見書已從官網撤下、並從事若干補救措施。中國國際學者崔洪建指出，該事務所急於撇清關係的做法，說明中方制裁措施對英方相關實體是有影響、有效果的。

《環時》報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建29日受訪時表示，中國對埃塞克斯園大律師事務所施加的制裁之所以會如此有效，原因在於該律所與中國市場之間有著千絲萬縷的關係。根據該事務所官網介紹，該事務所的成員經常在世界各地仲裁和法庭訴訟出庭，並在中國在內的多國擔任機構仲裁和臨時仲裁律師。

崔洪建認為，面臨這樣的制裁，一方面聲譽會受到影響，至少在華人世界的公信力會下降，「另一方面，它的業務也會受影響，因為這樣一來，該事務所很多和中方相關的法律業務就沒法開展了。」

崔洪建認為，中國對該律所的制裁應該不會因此而取消，但在具體的實施過程中可以有討論的彈性空間，中國可以聽其言、觀其行，根據實際情況作出調整。

《環時》報導，中國外交學院國際關係研究所教授李海東29日認為，該律所在「亡羊」後是不是真「補牢」，還有待後續觀察。「所謂的『法律意見書』已經有了廣泛的輿論影響，這不是在官網上撤一篇文章、發聲明做一個切割就能消失掉的。」後續還要看該事務所是否對其成員發布的所謂「法律意見書」的不實之處作出應有的處置，否則這只不過是「換個馬甲」而已。

《環時》引述英國《金融時報》28日報導，該律所被中方制裁被認為與其網站刊發的其4名成員撰寫的一份涉疆「法律意見書」有關，該意見書稱「中國政府在新疆的行為構成反人類罪和種族滅絕罪」，目前該文已從該律所網站上撤下。新加坡《海峽時報》29日稱，受中國制裁影響，該事務所新加坡分部的全部6名律師將集體離職，組建新機構。在倫敦總部，已在該所工作18年的華裔菁英律師吳正飛（Jern-Fei Ng，音譯）也於29日離職。

《金融時報》稱，被中方列入制裁名單後，該律所正採取行動，與抹黑中國的4名同事保持距離，26日在官網發布聲明稱，其4名成員於2021年1月26日就新疆維吾爾人的待遇情況撰寫的「法律意見書」是根據全球法律行動網路 （GLAN） 、「世維會」以及「維吾爾人權項目」的指示而寫的，該律所其他所有成員都沒有參與其中，也不對其負責。該「法律意見書」自上個月發布以來，在國際媒體上被廣泛傳播，但其4名成員均沒有發表過該「法律意見書」。聲明還稱，該機構不是傳統意義上的律所或律師合夥人機構，而是一個「非法人團體」，每個成員都是「個體戶」。

報導稱，該所並未就為何從網站刪除有關內容進行置評。

(中時 )