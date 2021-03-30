財政部房地合一稅2.0已經送交立法院審議，對於「日出條款」是否訂定回溯期，財政部並沒下定義，要交給立院決定，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮30日痛陳房地合一稅2.0是房市「毒藥」非「解藥」，追溯2016年是「霸道」非「王道」，是種霸凌的政策導向。

李同榮指出，房地合一2.0若在立院若通過回溯，將打擊人民對政府的信賴保護信心，財政部在考慮日出條款要不要回溯2016年，擔心會造成市場急賣或急買，這都是多餘的顧慮，2.0多?版本在立院打滾，財政部只是被立委們逼的交作業，而立委們只是在演一場「居住正義」猛打秀。

李同榮建議政府，切勿誤信某些不諳實務學者的謬論，針對剛性需求的成屋市場猛打，除了將扭曲房價被轉嫁以外，而對於囤房最多的房東而言，一點也不受房地合一稅影響。他認為打炒房已成為各部會大拜拜，但都沒抓住房市問題核心，房地合一2.0最後結果已經可預測到：「房價續揚，房租續漲」，房東照樣囤房?照樣逃漏稅，租賃市場亂象仍然無解。

李同榮進一步指出，年輕人仍將是房地合一稅2.0的最大受害者，房租續漲讓年輕人除了買不起更租不起，這才是居住正義大多數民怨所在，也才真正是民意對政府的最大考驗。

李同榮進一步指出，某立委日前表示今年1-2月成屋交易量比去年同期成長18%，所以證明打房無效？這個解讀會有偏差，難道政府會把房市交易量活絡，視為打房無效指標？其實，大家忽略了去年第四季政府打炒房以來，市場信心已略受影響，雖然買氣不減，但成屋漲幅已在縮小。

李同榮建議政府的房市政策，是要創造一個價穩量增（活絡）的房地產市場，而不是一昧希望房市交易量萎縮，經濟學理論與實務應該不是這樣闡述市場才對，希望政府與立院對房地合一稅2.0的政策態度能重新考量，以免造成房市發展不良的後果。

(工商 )