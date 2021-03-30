桃園警方到桃園某舞廳搜索，其中查獲5人持有毒品。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園分局帶回60幾個人回分局5樓禮堂製作筆錄。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園警方接獲情資，桃園火車站前某大型舞廳有毒品等狀況，報請桃園地檢署檢察官指揮，警方28日出動上百名警力搜索，查獲5名移工持有毒品，包含MMA強力搖頭丸、咖啡包、K他命等，也對現場96人驗尿，業者未通報部分，將請桃園市經濟發展局裁處。

桃檢指出，接獲警方情資，指派檢察官劉威宏指揮偵辦，28日由桃園市警察局刑事警察大隊、保安警察大隊、外事科、桃園分局及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊組成專案小組，動員上百名警力，持搜索票搜索該舞廳，查獲5名外籍移工涉嫌持有毒品，查扣疑似第二級毒品MMA強力搖頭丸、毒品咖啡包、第三級毒品K他命、手指虎等證物，另追究經營業者之行政責任。

警方也相當重視，警察局長陳國進親自率隊至現場，強力掃蕩查緝，讓不法分子無法橫行，陳國進強調絕不容許不法份子危害本市治安，桃警團隊將持續不懈強力打擊毒品犯罪，維持轄內治安環境。

現場共查獲96人，除5人持有毒品依照現行犯移送外，其餘採驗尿，其中75人越南籍、泰國籍6人，台籍15人。

桃檢說，將依毒品危害防制條例第31條之1規定，業者須善盡場所管理責任，若發現疑似施用或持有毒品之人，需通報警察機關處理。對違反義務之業者及負責人，最重可裁罰100萬元以下之罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業。

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(中時 )