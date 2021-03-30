HPE今(30)日宣布推出HPE Open RAN Solution Stack，以實現商用Open RAN在全球5G網路中的大規模部署，此開放式接取網路解決方案堆疊包含HPE的協調與自動化軟體、RAN專用的基礎架構藍圖與針對電信商最佳化的基礎架構，HPE服務管理與協調軟體能為電信網路提供核心到邊緣的支援，進而降低風險，並讓業者充運利用5G優勢。

HPE Open RAN Solution Stack是由HPE新成立的通訊技術集團所開發。該集團不僅提供市場上最廣泛的電信產品組合，更透過一系列可互通的開放式解決方案堆疊幫助電信商與企業搶攻龐大的5G商機。和去年三月發布的HPE 5G Core Stack一樣，HPE Open RAN Solution Stack會連結至一個通用的協調平台，以支援電信商在核心至邊緣的網路上部署資源與應用。這兩種解決方案都擁有由強大合作夥伴組成的生態系統，而且許多產業領導者已使用HPE Open RAN Solution Stack來測試與最佳化內部的Open RAN軟體。

HPE Open RAN Solution Stack能讓電信商將資源分配到需要的地方，因此能改善網路的敏捷性、效率與靈活性。HPE Open RAN Solution Stack是專為支援RAN工作負載而設計，因此客戶能在低風險環境中支援各家廠商的新技術，進而因應未來的RAN需求，並保障其投資。

目前少數已正式運作的Open RAN使用無法複製到數千個站點的預設組態。HPE的電信基礎架構藍圖可以解決這個問題，以降低部署風險、複雜度與時間，同時支援不同廠商的軟體。HPE也與Intel共同開發通過驗證的參考組態，幫助客戶加速採用虛擬RAN(vRAN)技術，打造更堅固耐用的硬體、韌體和軟體基礎，幫助電信商與技術合作夥伴加速產品上市時程，並降低操作的複雜度。

全球最大行動網路業者法國Orange決定使用開放式、多廠商互通的雲端解決方案來建置5G網路。目前該公司正在進行多項試驗，以確保能為這個重大轉變做好準備。Oragne去年已與HPE及Casa Systems成功在法國實驗室完成試驗。

(時報資訊)