日本經濟產業大臣(木尾)山弘志(Hiroshi Kajiyama)周二指出，日本已要求台灣製造商在半導體生產方面進行替代合作。此前，瑞薩電子在本月的火災，影響了車用晶片的生產。
產業大臣在內閣會議後對記者表示，已經與台灣數個製造設備製造商進行溝通，加速採購速度。並表示經濟產業部已採用所有手段，共同努力，以尋求快速恢復。
瑞薩擁有的日本東北部Naka晶片工廠在本月由於其中一機台的電力激增，導致火災發生，為全球車用晶片短缺問題再添麻煩。
瑞薩在全球車用微控制器單元(MCU)晶片佔有30%份額，該公司最初表示，火災中有11個機台受損，但目前觀察的情勢似乎較原先設想更為嚴重。
日本政府一官員上周三曾告知路透，日本政府已經呼籲設備製造商協助瑞薩恢復生產，官員並連絡國內外的公司，要求他們向該遭受大火損嗨的公司提供零組件和機械。
(時報資訊)
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