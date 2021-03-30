英業達（2356）去年受惠筆電及伺服器業務增長動能強勁，營收維穩成長走勢、達5,082.94億元新高，營益率及毛利率在筆電出貨比重大幅提升影響下，較2019年走弱、為4.2％、0.9％，稅後淨利在業外有處分上海舊廠利益挹注下，年增37％、以75.48億元創高，稅後每股盈餘2.1元，站13年新高。董事會擬配發每股1.85元現金股利，配發率優於往年、達88％，現金殖利率估約6.7％。

總經理巫永財對2021年營運釋出正面看法，預期筆電在市場需求持續強勁下，與伺服器兩大業務都將維穩成長走勢。另一方面，布局多年的汽車電子領域，去年已有ADAS（先進駕駛輔助系統）、IVI（車用資訊娛樂系統）產品出貨，預期未來幾年英業達在車用電子及智慧醫療業務的成長動能將加速，到2024年營收比重就將達5％，其中車用電子部分營收希望達250億元以上。

至於去年因疫情受累的智慧裝置事業英華達，在經過一年調整產品組合、非中國產能之移轉陸續告一段落後，今年也將恢復成長力道，尤預期在智慧音箱、遠端會議通訊及5G相關產品、智慧醫療裝置等出貨都將明顯增溫，全年營收、毛利率及獲利貢獻度都將有更大挹注力道。

至於去年因疫情受累的智慧裝置事業英華達，在經過一年調整產品組合、非中國產能之移轉陸續告一段落後，今年也將恢復成長力道，尤預期在智慧音箱、遠端會議通訊及5G相關產品、智慧醫療裝置等出貨都將明顯增溫，全年營收、毛利率及獲利貢獻度都將有更大挹注力道。

(工商 )