資誠（PwC）會計師事務所指出，荷蘭財政部已向議會提交了一項法案，預計自2024年起針對人為避稅與歐盟稅務黑名單地區公司課徵25％的高額扣繳稅。

因應歐盟稅務不合作黑名單規範，荷蘭將針對低稅率地區的關聯公司支付股利採用較高扣繳率，包括歐盟稅務黑名單或法定稅率低於9％的國家地區等皆為適用範圍。另外，若企業有刻意採用人為安排以規避荷蘭股利扣繳稅，也會落入高稅率範圍。

資誠（PwC）會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇指出，荷蘭的高額扣繳稅將從2024年1月1日開始生效，但如果荷蘭與低稅區國家或地區有租稅協定，該國家或地區可享有三年過渡期。

曾博昇提醒，荷蘭是許多台資企業用作控股架構的熱門國家。在台灣可能將實施受控外國公司法（CFC）之際，台商企業應重新審視集團控股架構，掌握國際法令變動趨勢，尋求專家協助以進行最適化的控股架構調整。

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