德國汽車製造商BMW執行長表示，公司在很好的時機轉型到電動車，即將推出的產品將顛覆該公司在電動車發展落後的印象，並可能讓股價與特斯拉等競爭。

執行長齊普斯(Oliver Zipse)在名為「實現零淨化」的系列董事會訪談中，接受路透採訪，指出BMW正等待電動化移動進入到更高的數量的時機。

BMW預計到2030年，其銷售將有半數來自純電動車款。然而該目標與福斯集團(Volkswagen AG)相較仍顯保守。

福斯從零開始，開發了自家的電動車(生產)平台。而下個月，賓士的戴姆勒集團也將推出其賓士純電動車款，首次由其電動車生產平台製造。

相較之下，BMW目前仍採取共用平台，在相同平台上生產燃油引擎、油電混合引擎和純電動引擎的車款；批評者認為共用平台將妥協並降低電動車表現；BMW要等到2025年才會推出電動車專有平台。

執行長齊普斯則辯稱，如果大家看看電動車專有平台上發生什麼事，這些車輛看起來都一樣；BMW服務於特定、高所得客戶，不認為客戶會喜歡這些看起來很類似的車輛。

齊普斯預計歐盟將進一步收緊2030年碳排目標，並表示歐盟不該過分關注所謂的七期汽車排放提案。齊普斯認為應該以合理方式讓燃油引擎保持運轉，因為引擎的改善也將協助達成氣候目標。

(時報資訊)