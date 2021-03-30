接見惠恕仁 總統：台帛旅遊泡泡首航 世界都在看。截自總統府拍帶

接見惠恕仁 總統：台帛旅遊泡泡首航 世界都在看。截自總統府拍帶

帛琉總統惠恕仁來台宣傳旅遊泡泡，今在總統府與蔡英文總統見面，總統表示，4月1日台帛旅遊泡泡就要首航，在疫情挑戰之下，此安全旅行圈模式，不僅是兩國人民很關注，全世界也在看。

她強調，從防疫到觀光都說明台帛長期互信，建立出可靠的合作模式。展望未來，在醫療、能源、教育、海洋安全或南島文化上，一定也能寫下更多成功的故事。

隨團訪台的美國駐帛琉大使倪約翰下午並未出席，總統府發言人張惇涵表示，次會談是兩國元首與政府官員會談，基於外交禮儀，美國大使並未進總統府，不過會出席晚宴。

蔡英文總統下午也在總統府門口迎接，張惇涵指出，此次帛琉總統惠恕仁訪台，雖然並非定位為國是訪問，但較非元首級訪賓不同之處在於，總統依照外交禮儀，親自至敞廳迎接友邦總統，並一路步行至晴廳進行會談。

他說，因此這次兩國元首的會談，總統府的直播也特別出動多角度攝影機，在不影響動線的情況下，盡可能將所有儀節呈現，表達對我國友邦元首的誠摯歡迎，及對台帛邦誼的重視。

總統致詞指出，這是惠恕仁上任以來首度出國訪問，也是台灣在全球爆發疫情以來，第一次接待外國元首；這是中華民國台灣與帛琉合作的歷史性的一刻。

總統說，推動觀光同時，也需要繼續確保防疫，過去一年，兩國攜手對抗疫情，包括台灣官方、民間捐贈醫療物資，還有新光醫院團隊提供協助，一起維持帛琉零確診的好成績。

總統強調，她知道惠恕仁希望每年造訪帛琉的台灣旅客能夠達到10萬人次，相信透過台帛「旅遊泡泡」，將會開始朝此目標前進，也會一起告訴全世界，疫情之後安全的旅遊模式是可行的。

惠恕仁致詞指出，恭喜台灣的成攻防疫，是個Covid-free的地方。大部分的疫情都是境外案例。人民的安全是最重要的事情，這次開放不可能會跟疫情之前的旅遊模式完全一樣，但也很希望大家多包容，因為必須確保安全才能進行下去。

惠恕仁說，台灣到帛琉感覺就像高雄到台北一樣的輕鬆愉快。也感謝美國把帛琉放在可以接種疫苗的名單，他也施打第一劑疫苗；美國還派了一團專家到帛琉考察。希望透過這個旅遊廊道可以向世界展現，帛琉接種疫苗不僅是手臂上打一針，也是為經濟注入強心計；因為帛琉是高度依賴旅遊。

惠恕仁也當面邀請蔡總統，不久的將來可以親自來帛琉一趟，希望可以趕快成行。蔡英文說，「一定的」。

(中時 )