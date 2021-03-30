數位教育新契機！台中市政府積極推動線上教育，培育雲端運算人才，攜手亞馬遜、逢甲大學，推動AWS Educate雲端教學計畫，去年在台中高工試辦成效良好，今年擴大至全市54所高中職，共享世界頂尖的教材資源，受惠學生近8萬人。台中市長盧秀燕30日出席上述跨域合作啟動儀式時，期盼藉由產官學合作，協助學生為未來就業做好準備，培養出新一代的科技人才。

盧秀燕指出，109學年度在市府教育局支持下，台中高工與逢甲大學雲創學院，合作辦理雲端服務人才培育計畫，教師藉由AWS Educate線上教材，讓學生獲知數位時代產業轉型實務，今年競賽驗證培訓成效良好，因此，決定擴大至各校辦理，她感謝Amazon免費提供世界頂尖的雲端教育資源及培訓活動，與台中共享學習，成為產官學合作的最佳典範。

盧秀燕強調，教育是政府施政的首要工作，唯有讓國民教育深化，才能讓城市成長、國家壯大，市府1年編列2,000多億元預算，教育預算就占近40％，全力推動教育事務；市府對這項合作計畫非常重視，未來會加強推廣。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，很高興協助市府推動雲端教育，培育新經濟產業所需人才，相信AWS Educate教學資源，可協助學生培育國際競爭力，成為世界一流人才；未來公司也將提供不同的雲端服務，藉由創新數位經濟模式，讓市民不需北漂或南漂，留在台中就可線上創業做生意。

台中市教育局說，AWS除提供AWS Educate教學資源課程及雲端服務使用額度，也提供定期培訓，協助教師將雲端學習和實作納入課程，確保學生所學與產業需求一致，同時也為學生在求職雲端領域提供支援，滿足台灣雲端產業人才成長需求；該平台的Job Board，也會為招聘雲端技能的公司與符合資格的學生求職者牽線，達成學用合一目標。

(工商 )